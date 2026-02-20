Co-presented by
04:16 | Updated:

Iran US News: इज़रायल ने माना ईरानी मिसाइलों को रोकना नामुमकिन?

इज़रायली अधिकारियों ने अमेरिका को ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन और उसकी मौजूदा मिसाइलों को लेकर चेतावनी दी है.

ईरान अमेरिका तनाव के बीच इज़रायली सेना के अधिकारियों ने अमेरिका के अधिकारियों के साथ एक बंद दरावज़े में सीक्रेट मीटिंग की है. इस मीटिंग में इज़रायली अधिकारियों ने अमेरिका को ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन और उसकी मौजूदा मिसाइलों को लेकर चेतावनी दी है. IDF के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास 2027 तक कम से कम 5000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइले होंगी, जो इज़रायल के लिए

एक बहुत बड़ा खतरा है. इस दशक के अंत तक ईरान के पास 8,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं. इज़रायली डेटा के मुताबिक, ईरान मौजूदा समय में रोजाना 100 मिसाइलें बना रहा है, जिसमें इज़ाफे की उम्मीद है. इज़रायल का मानना है कि तेहरान को मिसाइलों की संख्या पर भरोसा है और इज़रायल के एडवांस्ड मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम हैं. ये एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के लगातार मिसाइल हमलों को झेल नहीं पाएंगे.

