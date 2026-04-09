Award Trophy
Chetak
Screen
Co Presented
By
Campa
Celebration
Partner
State
Partner
Newsletters
LIVE TV
Produced by sunil kumar
04:32 | Updated:

Iran US Ceasefire News: ईरान ने कर दिया Israel की अर्थव्यवस्था को कंगाल?

ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इज़रायल-अमेरिका ने फिर से तेहरान पर हमला किया तो ईरानी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी.

ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच इज़रायल को जंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. ईरान ने अपने सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और मिलिशिया ग्रुप की फंडिंग को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं किया है. यह सवाल इज़रायल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं. ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इज़रायल-अमेरिका ने फिर से तेहरान पर हमला किया तो ईरानी सेना पूरी ताकत से

जवाब देगी. इसी बीच, इज़रायल के रक्षा अधिकारियों का मानना है कि सेना को ऑपरेशन और हथियार खरीद की फंडिंग के लिए करीब 11 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी. इज़रायल के इतिहास में ये दूसरी ऐसी जंग है, जो सबसे ज्यादा महंगी पड़ी है. क्योंकि, करीब 40 दिनों तक ईरान के साथ जंग लड़ने क वजह से इज़रायल को 16.2 अरब डॉलर से लेकर 19.4 अरब डॉलर तक खर्च करने पड़े. ईरान से जंग लड़ने के लिए इज़रायल को औसतन 32 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े हैं.

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर