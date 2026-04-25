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Produced by sunil kumar
04:52 | Updated:

Iran US News: ईरानी कमांडरों की ट्रंप को तगड़ी धमकी, ‘टारगेट लॉक..!’

आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका ईरान के पुलों और बिजलीघर जैसे नागरिक ठिकानों को उड़ा देगा.

ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच इस्लामाबाद में ईऱानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची बिना अमेरिकी अधिकारियों से मिले निकल गए. इसको लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से कोई सीधी बात नहीं करेगा. इसी बीच, खामनेई ने ये साफ कह दिया कि ईरान अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि, अमेरिकी युद्धपोत मिडिल ईस्ट में फिर से तैनात हो चुके हैं.इसको

लेकर, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हमारे “निशाने तय हैं” और “उंगलियाँ ट्रिगर पर हैं. अगर अमेरिका फिर से हमला करता है, तो ईरान बहुत कड़ा जवाब देगा. आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका ईरान के पुलों और बिजलीघर जैसे नागरिक ठिकानों को उड़ा देगा..इसको लेकर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस और नौसेना के कमांडरों ने एक संयुक्त बयान जारी किया. जिसमें कहा गया है कि ईरान पूरी तरह तैयार है और एकजुट है.

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