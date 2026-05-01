ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर हमले का प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका ईरान के ऊपर छोटे और बेहद ही तीव्र सिलसिलेवार तरीके से हमले कर सकता है. इसी बीच, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपना आधिकारिक बयान जारी करके ट्रंप को एक बहुत बड़ी धमकी दी है. IRGC की

एरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल सैय्यद माज़िद मोसावी ने अमेरिकी सेना को धमकी देते हुए कहा है कि तुमने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डों का जो हाल देखा है, वही हास तुम्हारे युद्धपोतों का भी होगा. मोसावी ने आगे कहा कि दर्दनाक, लंबे और दूर हुए हमलों के साथ, हम दुश्मन के हमलों का जवाब देंगे- भले ही वे तेज़ और संक्षिप्त क्यों ना हों- अल्लाह के फज़ल से.