ईरानी पुलिस और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक C-130 सैन्य विमान को चिह्नित करके उसे मार गिराया है. अपने आधिकारिक बयान में ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिकी एयरफोर्स ने पायलट को बचाने के उद्देश्य से जो घुसपैठ की थी, ये उसकी निर्णायक और कुशल जवाबी कार्रवाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का C-130 ईरानी क्षेत्र में अमेरिकी पायलट को ढूंढ निकालने

के लिए उद्देश्य से घुसा था. इस एयरक्राफ्ट को ईरानी पुलिस की स्पेशल यूनिट और ईरानी सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तकत चिह्नित करके इस पर हमला कर दिया. वहीं, स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अमेरिका का C-130 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मध्य ईरान के इस्फाहान प्रांत के दक्षिणी हिस्से में घुसा था, जहां पर इसे ढेर कर दिया गया.