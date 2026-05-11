ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच ईरान ने ऐलान किया है कि उसने दुश्मन के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है. ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बाकायदा इस ड्रोन को लेकर एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले इस ड्रोन को चिह्नित किया और फिर इसे ढेर कर दिया. ईरानी सेना के मुताबिक, ये पूरा ऑपरेशन जॉइंट

एयर डिफेंस हेडक्वॉर्टर्स के तहत किया गया. वहीं, ईरान के जॉइंट एयर डिफेंस हेडक्वॉर्टर्स ने इसको लेकर अपने बयान में कहा कि कुछ ही देर पहले, जॉइंट एयर डिफेंस हेडक्वॉर्टर्स के तहत आने वाले इंटीग्रेडेट एयर डिफेंस नेटवर्क द्वारा दुश्मन का एक जासूसी ड्रोन दक्षिण पश्चिम ईरान में नष्ट कर दिया गया.