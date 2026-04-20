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Produced by sunil kumar
05:07 | Updated:

Iran US News: खामनेई ने अब ट्रंप को बुरा फंसा दिया?, बोले-‘पूरी ताकत से..’

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि ईरान पिछली राजनयिक बातचीत के दौरान अमेरिका द्वारा किए गए हमलों को कभी नहीं भूल सकता.

ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी जहाज पर कब्ज़ा करके युद्धविराम का उल्लंघन किया है. इसको लेकर, ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातेहरान की अमेरिका के साथ दूसरे राउंड में बातचीत की कोई योजना नहीं है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ईरान की

अमेरिका के साथ नए दौर के लिए बातचीत की कोई योजना नहीं है, अमेरिका ने अपने ही बनाए हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि ईरान पिछली राजनयिक बातचीत के दौरान अमेरिका द्वारा किए गए हमलों को कभी नहीं भूल सकता. ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा जारी रखेगा. बघेई का कहना है कि अमेरिका का प्रस्ताव बिलकुल भी गंभीर नहीं है और उसकी मांगे अव्यावहारिक हैं. और ईरान अल्टीमेट में विश्वास नहीं करता.

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