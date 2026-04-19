Newsletters
LIVE TV
Produced by sunil kumar
06:03 | Updated:

Iran US News: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में उतरी खामनेई की सबसे खूंखार फोर्स!

ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करके बैठा है. दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान की सीक्रेट फौज ने मोर्चा संभाल रखा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नौसेना को नष्ट करने का दावा किया था. ट्रंप के दावे के बावजूद ईरानी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में 2 जहाजों पर हमला किया है. ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करके बैठा है. दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान की सीक्रेट फौज ने मोर्चा संभाल रखा है. इसे “मच्छर बेड़ा” यानी मॉस्कीटो फ्लीट के नाम से जानते हैं. ईरान का

मच्छर बेड़ा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तेल टैंकरों और जहाजों पर हमले कर रहा है. ईरान की ये फोर्स छोटी-छोटी नावों के दस्ते में चलती है और हमला करके तुरंत गायब भी हो जाती है.

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर