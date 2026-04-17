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Produced by sunil kumar
04:24 | Updated:

Iran US News: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में घुस रहे थे 2 अमेरिकी युद्धपोत, आ गए खामनेई के लड़ाके!

ईरानी नौसेना ने इन जहाजों को चेतावनी दी थी कि ये तुरंत इलाके से निकल जाएं नहीं तो 30 मिनट के भीतर अमेरिकी युद्धपोतों को उड़ा दिया जाएगा.

ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरानी नौसेना ने अमेरिका के यूएसएस माइकल मरफी और यूएसएस फ्रैंक ई पेटरसन युद्धपोतों के ऊपर करीब 16 क्रूज़ मिसाइलें तान दी थीं. ईरानी नौसेना ने इन जहाजों को चेतावनी दी थी कि ये तुरंत इलाके से निकल जाएं नहीं तो 30 मिनट के भीतर अमेरिकी युद्धपोतों को उड़ा दिया जाएगा. जानकारी के

मुताबिक, अमेरिकी फोर्सों को ये अहसास हो गया था कि उनके ऊपर एक हमला होने जा रहा है, और फिर उन्होंने ईरानी नौसेना से 15 मिनट का समय मांगा था. ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा हासिल की गई नई जानकारी के मुताबिक, इन युद्धपोतों पर तैनात अमेरिकी सैनिक इन 15 मिनटों में अपनी कमांड से बात करके उनसे आगे के ऑर्डर लेना चाहते थें.

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