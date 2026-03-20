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04:27 | Updated:

Iran US War: ईरान ने ‘नसरल्लाह’ मिसाइल पर लिखा, ‘खामनेई की कसम बर्बाद कर देंगे..!’

ईरान ने इज़रायल के ऊपर कद्र, खुर्रमशहर, खैबर शिकन, कियाम और ज़ुल्फ़िकार मिसाइलों से हमला किया गया. इन मिसाइलों के साथ ईरान ने इज़रायल के ऊपर हमालवार ड्रोन भी दागे हैं.

ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरानी सेना ने इज़रायल के ऊपर “नसरल्लाह” मिसाइल से हमला किया है. ईरानी सेना ने इस मिसाइल का नाम भी नसरल्लाह रखा है. ईरान ने इज़रायल के ऊपर नसरल्लाह नाम की जो मिसाइळ दागी है, उसके साथ उसने उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने ‘सुपर-हेवी’, ‘सटीक-निर्देशित’ और ‘मल्टी-वॉरहेड’ सिस्टम बताया है. इस हमले में इज़रायल के ऊपर कद्र, खुर्रमशहर, खैबर शिकन, कियाम और ज़ुल्फ़िकार

मिसाइलों से हमला किया गया. इन मिसाइलों के साथ ईरान ने इज़रायल के ऊपर हमालवार ड्रोन भी दागे हैं. जो सीधे तेल अवीव, मध्य और दक्षिणी इज़रायल, और पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर टूट पड़े. ईरान ने इस मिसाइल पर इज़रायल के लिए संदेश में लिखा है कि मेरे शहीद नेता की बंधी हुई मुट्ठी की कसम, हम तुम्हें तबाह कर देंगे.

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