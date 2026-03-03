Newsletters
Produced by sunil kumar
05:22 | Updated:

Iran US News: सामने आई खामनेई की सबसे खूंखार फौज, मुश्किल में ट्रंप-नेत्तन्याहू!

ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, UAE, सीरिया और Bahrain पर हमला कर दिया है.

खामनेई का बदला लेने के लिए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों औऱ इज़रायल पर हमला कर दिया है. ईरान सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, UAE, सीरिया और Bahrain पर हमला कर दिया है. ईरान इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है. इसी बीच, ईरानी सेना यानी IRGC ने खुद को 31 स्वतंत्र रेजिमेंटों में बांट दिया है. जानकारों का कहना है कि ईरानी

सेना का ये फैसला इज़रायल के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है. IRGC की 31 स्वतंत्र यूनिटें ईरान के 30 प्रांतों में बंट जाएंगी. हर यूनिट ईरान के एक प्रांत को संभालेगी और ये एक पहली के टुकड़े के रूप में काम करेगी. इन यूनिटों के कमांडर बिना किसी रोक टोक के खुद से फैसले ले सकेंगे. उन्हें दुश्मन के ऊपर मिसाइलें दागनी हैं,ड्रोन फायर करने हैं या गुरिल्ला अटैक करना है. ये सब फैसले अब वो खुद ले सकते हैं.

