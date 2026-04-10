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Produced by sunil kumar
03:28 | Updated:

Iran US News: ईरान ने 7 अरब मुल्कों के ऐसे हिला दिए चूल्हे!

आंकड़ों के मुताबिक, ईरान ने युद्धविराम के पहले दिन 141 मिसाइलें और ड्रोन फायर किए. UAE पर 17 मिसाइलें और 35 ड्रोन दागे गए.

ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी और अरब मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे. तुर्की की एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने 7 अरब मुल्कों पर हमला किया है. ईरान ने अरब मुल्कों पर 6,413 मिसाइलें और ड्रोन्स फायर किए हैं. इसके अलावा, ईरान ने अरबों के 2 लड़ाकू जेट्स पर भी हमला किया है. आंकड़ों के मुताबिक, ईरान ने

युद्धविराम के पहले दिन 141 मिसाइलें और ड्रोन फायर किए. UAE पर 17 मिसाइलें और 35 ड्रोन दागे गए. सऊदी अरब पर 5 मिसाइलें और 9 ड्रोन दागे गए. कुवैत पर 28 ड्रोन्स, कतर पर 7 मिसाइलें और 1 ड्रोन हमला किया गया. जबकि बहरीन पर 6 मिसाइलें और 31 ड्रोन फायर किए गए.

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