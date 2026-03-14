अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग विमान ईरानी मिसाइल हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने इस एयरबेस पर मिसाइळ अटैक किया था, जिसमें अमेरिकी सेना के इन विमानों को नुकसान हुआ है. हालांकि, इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ. और हालिया रिपोर्ट ये इशारा करती

हैं कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका के कम से कम 7 रिफ्यूलिंग विमान ईरानी हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं. लेकिन, ये तो महज़ एक ट्रेलर है. ईरानी हमलों में अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है, उसका ट्रेलर तो अब दिखना शुरू हुआ है. दरअसल, ट्रंप के दफ्तर के अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि ईरान के साथ युद्ध के पहले 6 दिनों में अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. हालांकि, इस रकम में पूरे युद्ध में खर्च होने वाली रकम को नहीं जोड़ा गया है.