Iran US War: दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन ने बरसाया बारूद, ट्रंप का थाड एयर डिफेंस भी दे गया गच्चा!

ड्रोन अटैक के बाद एयरपोर्ट से घना काला धुंए का गुबार उठता हुआ दिखा है.

ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिलकुल बगल में एक ड्रोन अटैक किया है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का परिचालन कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. दुबई मीडिया ऑफिस ने इस बाबत एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक, ड्रोन अटैक के बाद एयरपोर्ट से घना काला धुंए का गुबार उठता हुआ दिखा है. दुबई ऐयरपोर्ट पर ये हमला ऐसे समय में हुआ है,

जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पड़ोसी मुल्कों पर हमले को लेकर माफी मांगी थी. अब इसी कड़ी में ईरान ने एक बार फिर से सऊदी अरब के ऊपर एक मिसाइल हमला किया है. यह हमला सऊदी के अल-खर्ज में बने अमेरिका के एयरबेस प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर किया है.

