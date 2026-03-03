Newsletters
Iran-US War: भारत को हो सकता है बड़ा नुकसान , जानें ये चार बड़ी वजहें

Iran-US War: 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-ईरान युद्ध ने भारत के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह तेल को लेकर है। इस वॉर की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। इसी रास्ते भारत का 50 फीसदी तेल आता है। ऐसे में देश में तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। जिससेे महंगाई बढ़ सकती है।

Iran-US War:28 फरवरी को ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इज़राइल के हमले ने पहले से ही वॉर की मार छेल रहा है मीडिल ईस्ट को अब और मुश्किलें बढ़ा दी है। इस हमले के साथ ही ग्लोबल एनर्जी मार्केट और भारत की तेल खरीद को लेकर मुश्किले खड़ी होती दिख रही है। जहां एक तरफ ईरान, वेस्ट एशिया के करीब सभी देशों को निशाना बना रहा है,तो वहीं उसने

इस हमले के बाद दुनिया का सबसे अहम तेल चोकपॉइंट ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को बंद कर दिया है। इस भारत की मुश्किले बढ़ सकती है तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ईरान-इजरायल-अमेरिका के इस युद्ध में भारत को कितना नुकसान छेलना पड़ सकता है।

