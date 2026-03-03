Iran-US War: भारत को हो सकता है बड़ा नुकसान , जानें ये चार बड़ी वजहें

Iran-US War:28 फरवरी को ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इज़राइल के हमले ने पहले से ही वॉर की मार छेल रहा है मीडिल ईस्ट को अब और मुश्किलें बढ़ा दी है। इस हमले के साथ ही ग्लोबल एनर्जी मार्केट और भारत की तेल खरीद को लेकर मुश्किले खड़ी होती दिख रही है। जहां एक तरफ ईरान, वेस्ट एशिया के करीब सभी देशों को निशाना बना रहा है,तो वहीं उसने

इस हमले के बाद दुनिया का सबसे अहम तेल चोकपॉइंट ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को बंद कर दिया है। इस भारत की मुश्किले बढ़ सकती है तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ईरान-इजरायल-अमेरिका के इस युद्ध में भारत को कितना नुकसान छेलना पड़ सकता है।