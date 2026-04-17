Iran-US War: अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत कहा तक पहुंची, समझौता करा पाएगा पाकिस्तान ?

Iran-US War: ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में समझौते पर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है… इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता का भी कोई नतीजा नहीं निकला… दो सप्ताह के युद्धविराम के आधे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं सहित कई बड़े मतभेद बने हुए हैं…एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि…पाकिस्तानी सेना प्रमुख

की तेहरान यात्रा कुछ क्षेत्रों में मतभेदों को कम करने में प्रभावी रही… लेकिन परमाणु क्षेत्र में मूलभूत असहमति अभी भी बनी हुई है…