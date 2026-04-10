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Produced by sunil kumar
03:39 | Updated:

Iran US News: ट्रंप के B-2 बॉम्बर के साथ चीन ने कर दिया खेला!

ईरान अमेरिका युद्ध के बीच चीन की एक कंपनी ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को ईरान में ट्रैक करने का दावा किया है.

ईरान अमेरिका युद्ध के बीच चीन की एक कंपनी ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को ईरान में ट्रैक करने का दावा किया है. चीन की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी जिगन टेक्नोलॉजी का कहना है कि उसके AI मॉनिटिरिंग प्लेटफॉर्म ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को ईरान के आसमान में इंटरसेप्ट किया है. B-2 बॉम्बर को चीन की इस कंपनी ने AI की मदद से रेडियो उत्सर्जन के ज़रिए चिह्नित किया है.

कंपनी का कहना है कि अगर अमेरिकी सेना की तैनाती सख्त उत्सर्जन कंट्रोल डॉक्ट्राइन यानी सख्ती से किरणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करके भी होती है तो भी AI का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस फ्यूज़न से अमेरिकी फोर्स की तैनाती का पैटर्न पता चल सकता है.

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