ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच चीन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिली है, जिसमें ये पता चला है कि चीन की कंपनियों ने ईरान को तीसरे देशों के ज़रिए हथियार देने पर चर्चा की है, जिससे हथियारों की मूल शिपमेंट को छिपाया जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक,

इन तीसरे देशों की लिस्ट में एक अफ्रीकी मुल्क का भी नाम है. दि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के इस बारे में अलग-अलग निष्कर्ष थे कि क्या हथियार पहले ही तीसरे देशों के रास्ते भेजे जा चुके थे; लेकिन जहाँ तक जानकारी है. ईरान, अमेरिका और इज़राइल से जुड़े इस युद्ध में चीन के किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है . ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मार्च में कहा था कि तेहरान को चीन और रूस से सैन्य सहायता मिली है, हालाँकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.