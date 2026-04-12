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02:35 | Updated:

Iran US Ceasefire News: तेहरान ने ट्रंप की कर दी फज़ीहत, जेडी वेंस के मुंह पर ही..!

1979 के बाद ये पहली बार अमेरिका ईरान के बीच सीधी बातचीत हुई है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में करीब 21 घंटों तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हुई.

1979 के बाद ये पहली बार अमेरिका ईरान के बीच सीधी बातचीत हुई है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में करीब 21 घंटों तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हुई. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस मीटिंग के बेनतीजा होने का ऐलान किया है. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया. ईरान का कहना है कि अमेरिका ने

वो मांगे रखीं, जो वो युद्ध में पूरी नहीं कर पाया. अराघची के मुताबिक, ईरान परमाणु कार्यक्रम से लेकर स्ट्रेट ऑफ होरमुज के प्रबंधन के अधिकार पर कोई समझौता नहीं करेगा.

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