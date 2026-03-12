ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरानी सेना ने करीब 7 जहाजों पर मिसाइल या ड्रोन हमला किया है. ईरानी सेना ने इराक के जलक्षेत्र में 2 जहाजों को निशाना बनाया है. वहीं, स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ में ईरानी सेना ने मालवाहक और तेल टैंकरों को निशाना बनाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज में हमले के लिए अज़दार ड्रोन को उतार दिया है. अज़दार समुद्री ड्रोन के आगे

अमेरिका के बड़े बड़े रडार भी कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं. ईरान ने इलेक्ट्रिक अज़दार स्टील्थ अडरवॉटर समुद्री ड्रोन स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ में तैनात कर दिया है. इसकी ताकत की बात की जाए तो ये साइलेंड लीथियम बैटरी प्रोपल्शन से बना है, इसमें साइलेंट लीथियम बैटरी पावर्ड प्रोप्लशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से समंदर के नीचे सोनार सिस्टम और अन्य नवल सेंसरों के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है.