Iran US Deal के बीच ईरान ने कहा है कि वो अपने क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों पर International Atomic Energy Agency को निरीक्षण करने की अनुमति देगा. हालांकि, उस वक्त, ईरान ने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया था. ईरान के परमाणु ठिकानों में प्रवेश का मतलब था कि तेहरान के Nuclear Program के सभी राज़ जान लेना.. लेकिन, अब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने ट्रंप के

इस दावे की हवा निकाल दी है. गालिबफ ने अमेरिका से दो-टूक कह दिया कि ईरान Atomic Agancy के निरीक्षखों को अपने परमाणु ठिकानों में घुसने की अनुमति नहीं देगा. गालिबफ का कहना है कि अमेरिका इज़रायल ने बिना किसी उकसावे पर इन ठिकानों को निशाना बनाया था.