ईरान अमेरिका डील के बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि खामनेई का इंतकाम लिया जाना अभी बाकी है. सुप्रीम काउंसिल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि शहीद अयातोल्लाह खामेनेई और ईरान के शहीदों के खून का बदला लेने की फ़ाइल अभी भी खुली है. इस अपराध के लिए जिम्मेदार कमांडरों और अपराधियों को नेक लोगों के सामने सही समय पर न्याय का सामना करना

पड़ेगा, जो समय अब दूर नहीं है. समय पर न्याय का सामना करेंगे, जो अब ज्यादा दूर नहीं है. इज़रायल के रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने मोजताबा को लेकर सार्वजनिक रूप से एक बहुत बड़ी धमकी दी है. काट्ज़ ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजताबा खामनेई की मौत तय है.