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Iran US Deal: खामनेई का लेबनान पर वो प्लान, जिसमें उलझे डोनाल्ड ट्रंप

Produced by sunil kumar
09:10 | Updated:

ट्रंप सोशल ट्रुथ हिजबुल्लाह का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि ईरान को लेबनान में अपने भारी-भरकम वेतन पाने वाले प्रॉक्सी संगठन को तुरंत गड़बड़ी फैलाने से रोकना चाहिए.

21 जून 2026 को ईरान-अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल स्विट्ज़रलैंड में बातचीत के लिए मिले थे लेकिन, ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक तमाशे में तब्दील हो गया. दरअसल, इस मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ और कतर-पाकिस्तान के मध्यस्थ मौजूद थे. टिंग के शुरू होने के कुछ ही समय के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान

को लेकर एक पोस्ट कर देते हैं. ट्रंप सोशल ट्रुथ हिजबुल्लाह का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि ईरान को लेबनान में अपने भारी-भरकम वेतन पाने वाले प्रॉक्सी संगठन को तुरंत गड़बड़ी फैलाने से रोकना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईरान पर फिर से बहुत बुरी तरह हमला करेंगे, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते किया था, एकदम कठोर तरीके से.ट्रंप के इस ट्वीट का जवाब देते हुए गालिबफ ने एक्स पर लिखा कि हम अमेरिकियों की धमकियों को नहीं गिनते. उन्हें नहीं लगता कि उनकी इन धमकियों का कोई असर हुआ है. क्या वे आज जिस निराशा की स्थिति में हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचते?

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