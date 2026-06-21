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Iran US Deal: नेत्तन्याहू लगे ठिकाने, खामनेई ने कतर-ट्रंप को अरबों डॉलर की डील पर झुका लिया?

Produced by sunil kumar
06:08 | Updated:

वॉल स्ट्रीट का कहना है कि अमेरिका और कतर ईरान के अरबों डॉलर के फंड को अनफ्रीज़ करने को लेकर काम कर रहे हैं.

ईरान अमेरिका शांति वार्ता के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया है. इसी बीच, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है. वॉल स्ट्रीट का कहना है कि अमेरिका और कतर ईरान के अरबों डॉलर के फंड को अनफ्रीज़ करने को लेकर काम कर रहे हैं. ये फंड मानवीय खर्च

के रूप में जारी किया जा सकता है. और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है बल्कि पूरे के पूरे 6 अरब डॉलर हैं, जिन्हें फिलहाल कतर ने फ्रीज़ करके रखा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, ईरान का सेंट्रल बैंक तेल की बिक्री से मिले कैश का इस्तेमाल करके ये सामान खरीदेगा. यह कैश प्रतिबंधों के कारण विदेशों में फ्रीज़ कर दिया गया था.

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