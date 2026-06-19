ईरान अमेरिका तनाव के दौरान अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात को माना है. ईरान के साथ टकराव से उबरने क लिए पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस सांसदों से 80 अरब डॉलर की मांग रखी है. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. दि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, पेंटागन

के डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीफन फीनबर्ग ने अमेरिकी सांसदों को इस हफ्ते फोन कॉल्स पर यह बात बताई है. इसको लेकर, पेंटागन अमेरिकी सांसदों को फंड की गुज़ारिश के लिए एक विस्तृत आवेदन भेजेगा.