ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामनेई का जनाज़ा 4 जुलाई 2026 को उठेगा और उन्हें 9 जुलाई 2026 को उनके पैतृक शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इस सब के बीच, ईरान की खातम अल-अनबिया हेडक्वॉर्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने को दो टूक कह दिया है. अब्दुल्लाही ने डंके की चोट पर ये ऐलान किया है कि अगर इज़रायल और अमेरिका ने पूर्व सुप्रीम लीडर के हफ्ते भर

चलने वाले जनाज़े पर अगर निगाह भी डाली तो उसका अंजाम बेहद ही बुरा और भयानक होगा. अब्दुल्लाही ने इसको लेकर, अपने एक बयान में कहा कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के हफ़्ते भर चलने वाले अंतिम संस्कार के दौरान इज़रायल और अमेरिका “कोई गलत कदम” न उठाएं. अगर कोई हमला हुआ, तो “कड़ी और पछतावे वाली प्रतिक्रिया” दी जाएगी.