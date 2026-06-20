ईरान अमेरिका डील के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल-हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम का ऐलान किया है. इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेत्तन्याहू ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं, हिजबुल्लाह के प्रमुख शेख नइम कासिम ने इज़रायल को बहुत बड़ी धमकी दी है. उनका कहना है कि हिजबुल्लाह आखिरी सांस तक इज़रायल से लड़ेगा और अपनी ज़मीन को आज़ाद कराएगा. बता दें कि यह पांचवी बार है,

जब इज़रायल से बाहरी पक्ष ने इज़रायल लेबनान के बीच में युद्धविराम का ऐलान किया है. हालांकि, पीएम नेत्तन्याहू ने ट्रंप के इस ऐलान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा है कि इज़रायली सैनिकों की भारी कीमत IDF हिजबुल्लाह से वसूल करेगी.