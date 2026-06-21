हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने IDF के एक और सैनिक को ढेर कर दिया है. इज़रायली मीडिया के मुताबिक, इस हमले में IDF के 13 सैनिक घायल भी हुए हैं. हिजबुल्लाह के हमले में जान गंवाने वाले सैनिक की पहचान सार्जेंट फर्स्ट क्लास नीर बेन एरी के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 21 वर्ष थी. एरी इज़रायल के केरेम महारल के रहने वाले थे और IDF की कमांडों ब्रिगेड की

मैगलन यूनिट में तैनात थे.इज़रायली मीडिया के मुताबिक, दक्षिणी लेबनान के अली ताहिर रिज के नीचे IDF हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने पर कब्ज़ा करने के लिए गई थी. इसी दौरान, हिजबुल्लाह के जवाबी हमले की चपेट में एरी आ गए थे. हालांकि, इसको लेकर, IDF ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में अपने घोषित “सुरक्षा क्षेत्र” के बाहर “गोलीबारी रोक दी है”, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर, जिसमें रिज भी शामिल है, ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है.