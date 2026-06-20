14 जुलाई 2015 को को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार ने जॉइंट कॉम्प्रैंहसिव प्लान फोर एक्शन यानी JCPOA, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है, उसे तैयार किया था. और आधिकारिक रूप से ईरान और अमेरिका के बीच ये डील 18 अक्तूबर 2015 को हो गई थी. और ईरान न्यूक्लियर डील को 16 जनवरी 2016 को लागू कर दिया गया था. सत्ता में आने के

बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई 2018 को इस डील को तोड़ दिया था. और कहा था कि अमेरिका इस डील से खुद को अलग कर रहा है. ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इस डील की आड़ में ईरान परमाणु हथियार बना रहा है. लेकिन, ट्रंप ने जो MoU साइन किया है, उसको लेकर ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस डील को लेकर मोर्चा खोल दिया है. NBC News को दिए इंटरव्यू में ओबामा ने कहा कि हमने अभी एक जंग लड़ी, अरबों और अरबों डॉलर खर्च किए, हमारी सेना पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा. कई लोग मारे गए. अमेरिका को या तो यथास्थिति में लौटना चाहिए या ये पिछले से भी ज्यादा बदत्तर डील है. ओबामा ने कहा कि ट्रंप द्वारा साइन किया गया MoU सबसे ज्यादा बदत्तर है.