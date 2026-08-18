ईरान अमेरिका टकराव के बीच हूती ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने लाल सागर में सऊदी अरब के एक सैन्य जहाज को उतरते वक्त निशाना बनाया है. इसके साथ, चल रहीं चार सैन्य नावों पर भी हूती लड़ाकों ने लाल सागर के मोखा तट पर कार्रवाई की है. हूती के मुताबिक, वो सऊदी अरब की सैन्य गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहा था और जैसे ही

सऊदी अरब का जहाज यहां उतरा, वैसे ही हूती लड़ाकों ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी. हूती का कहना है कि उसके इस एक्शन में जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसके साथ चल रही कई नावें भी समंदर में डूब गईं.