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Iran US News: यमन के मोखा में सऊदी की फोर्स के जमावड़े पर हूतियों ने तान दीं मिसाइलें-ड्रोन्स

Produced by sunil kumar
07:06 | Updated:

इस कार्रवाई को लेकर हूती ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसने अल-मोखा में सऊदी अरब की फोर्स की तैनाती को निशाना बनाया है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच यमन के हूती लगातार सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. हूतियों ने यमन के मोखा और मारिब प्रांत में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, हूतियों ने इन दोनों ही प्रांतों में ड्रोन्स के जत्थे के जत्थे और मिसाइलें दागी हैं. इस कार्रवाई को लेकर हूती ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसने अल-मोखा में सऊदी अरब की फोर्स की तैनाती

को निशाना बनाया है. हूती का कहना है कि सऊदी की फोर्स यमन में जहां कहीं भी होगी वो उन्हें छोड़ेगा नहीं. हूती के मुताबिक, उसका ये ऑपरेशन एकदम सटीक रहा है और नतीजतन सऊदी फोर्स को इसमें भारी नुकसान हुआ है. हूती का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई में सऊदी की कई नावों और हथियारों नष्ट हो गए हैं.

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