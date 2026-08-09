ईरान अमेरिका टकराव के बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोता लगातार 259 दिनों से समंदर में है. और इस पर करीब 5000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक तैनात हैं. यह जहाज लगातार 208 दिनों तक समुद्र में रहा, जिसकी वजह से इसमें सवार अमेरिकी सैनिकों का मानसिक संतुलन खराब होता जा रहा है. इस जहाज की वो दुर्गति हुई है, जिसके ऊपर अमेरिकी सेना लगातार पर्दा डाल रही है. ये बात हम

नहीं कह रहे बल्कि, खुद इस युद्धपोत पर तैनात नौसैनिकों के परिजनों ने कही है. परिजनों का कहना है कि उनके बेटे जहाज पर सिर्फ आधे कप चावल खाकर गुजारा कर रहे हैं. बहरीन में लॉजिस्टिक्स हब फेल होने की वजह से आलम ये है कि जहाज के स्टोर में साबुन तक खत्म हो गया है. आपको बता दें कि अब्राह्म लिंकन की कथित दुर्गति को लेकर न्यूज़ एजेंसी MS Now ने अपनी रिपोर्ट में नौसैनिकों के परिजनों का हवाला दिया है. एजेंसी का कहना है कि परिजनों ने उसे बताया कि क्रू के सदस्य काली फफूंद, दूषित पानी और गिरते हुए मनोबल जैसी भयानक हालातों से जूझ रहे हैं.