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Iran US News: अमेरिकी सेना बोली, ‘इज़रायल को हम नहीं बचा सकते..!’

Produced by sunil kumar
08:43 | Updated:

यूरोप में अमेरिकी सेना के कमांड मुखिया जनरल एलेक्सिस ग्रेनकेविच ने पिछले हफ्ते पेंटागन के अधिकारियों को निजी रूप से चेतावनी दी थी. अमेरिकी जनरल ने कहा था कि इज़रायल की आगामी बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा के लिए उनके पास पर्याप्त फोर्स नहीं है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी जनरल एलेक्सिस ग्रेनकेविच ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को चेतावनी दी है कि उनके पास इज़रायल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स और इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं हैं. अमेरिकी जनरल का कहना है कि पेंटागन को उन्हें एक अतिरिक्त डेस्ट्रॉयर मुहैया कराना होगा नहीं तो वो टकराव की स्थिति में इज़रायल के बजाय अमेरिका की ज़मीन की रक्षा करने का फैसला लेंगे. अमेरिकी जनरल

का कहना है कि ईरान के साथ टकराव में अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का ज़खीरा आधे से ज्यादा खत्म होने को है.

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