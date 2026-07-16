ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी सेना ने अपने अधिकतर सैन्य विमान इज़रायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनात कर दिए हैं, जिसकी वजह से इज़रायल की घरेलू उड़ानों की पार्किंग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. वहीं, अमेरिकी सेना ने इज़रायली एय़रपोर्ट से अपने विमानों को हटाने से मना कर दिया है, जबकि इज़रायल के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कहा था कि विमानों को दूसरी जगह ले

जाने के लिए दोनों के बीच में एक समझौता हो चुका है, लेकिन अमेरिकी सेना के सूत्रों का कहना है कि विमानों की रिलोकेशन के लिए वैकल्पिक जगह अमेरिकी सेना की ज़रूरतों पर खरा नहीं उतरती हैं. इसीलिए फिलहाल अमेरिकी फौज बेन गुरेन एयरपोर्ट को खाली नहीं करेगी.