ब्रिटेन की पुलिस ने रॉयल एयर फोर्स यानी आरएफ फेयरफोर्ड एयर बेस के पास एक बड़ी घटना की घोषणा की है. ब्रिटेन पुलिस को इस बात का शक है कि एयर बेस के आसपास भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया है, जिसकी वजह से पुलिस आसपास के घरों को ताबड़तोड़ तरीके से खाली करा रही है. ब्रिटेन पुलिस ने यहां से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इनकी गिरफ्तारी

ब्रिटेन के Explosives Act के तहत की गई है. इस सैन्य अड्डे पर अमेरिका के B-1B Bombers तैनात हैं, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हाल ही में इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल भी किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बेस पर सेना का बम निरोधक दस्ता कई गाड़ियों की तलाशी ले रहा है. ऐसा शक है कि इनमें विस्फोटक हो सकता है.