Newsletters
LIVE TV
Produced by sunil kumar
04:43 | Updated:

Iran US News: नेत्तन्याहू-ट्रंप के साथ मिलकर UAE ने दिया खामनेई को सबसे बड़ा धोखा

ईरान पर हमले के लिए UAE ने अमेरिका और इज़रायल के साथ समनव्य किया था, UAE ने दोनों से ही इंटेलिजेंस और ईरानी टारगेट्स की जानकारी के लिए मदद मांगी थी.

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 40 दिनों के टकराव के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर दर्जनों हमले किए थे. ईरान पर हमले के लिए UAE ने अमेरिका और इज़रायल के साथ समनव्य किया था, UAE ने दोनों से ही इंटेलिजेंस और ईरानी टारगेट्स की जानकारी के लिए मदद मांगी थी,

ताकि वो ईरान को अपने तेल ठिकानों पर हुए हमलों का जवाब दे सके. बता दें कि Wall Street Journal ने दर्जनों सूत्रों का हवाला देते हुए यह खबर छापी है. रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी देशों ने शुरुआती तौर पर कहा था कि वो ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन, जब ईरान ने कई खाड़ी मुल्कों के ऊपर हमला किया तो इन देशों ने अपनी रणनीति बदल ली. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने UAE पर 2,800 मिसाइल और ड्रोन्स से हमला किया था, जो इज़रायल के बाद सबसे ज्यादा फायर किया गया गोलाबारूद है.

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर