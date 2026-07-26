ईरान अमेरिका तनाव के बीच अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको लेकर कांग्रेस को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें इस बात का साफ तौर से ज़िक्र किया गया है कि तुर्की अभी भी F-35 लड़ाकू जेट प्रोग्राम में फिर से शामिल होने के लिए ज़रूरी कानून आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. लिहाजा फिलहाल तुर्की को ये जेट नहीं दिया जा सकता. एक इज़रालयी न्यूज़ एजेंसी ने स्टेट डिपार्टमेंट के ब्यूरो

ऑफ लेजिसलेटिव अफेयर्स की यह चिट्ठी हासिल की है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्टेट डिपार्टमेंट के ‘ब्यूरो ऑफ़ लेजिस्लेटिव अफेयर्स’ ने प्रतिनिधि वेस्ली बेल (D-मिसौरी) के एक पत्र के जवाब में 22 जुलाई 202 को पत्र भेजा गया है. इस चिट्ठी में फिर से कहा गया कि F-35 प्रोग्राम में तुर्की की भागीदारी को लेकर वॉशिंगटन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह नीति ‘काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ (CAATSA) और ‘वित्त वर्ष 2020 नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट’ की धारा 1245 के पूरी तरह अनुरूप है.