ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी सेना बुरी तरह फंस चुकी है. अमेरिकी सेना को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ईरान के साथ इस झगड़े से कैसे बाहर निकले. दरअसल, अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डेन केन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारियों से निजी तौर पर कहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ चल रहे टकराव से बाहर निकलने

का रास्ता खोजना चाहिए. जनरल डेन केन ने चेतावनी दी कि तनाव बढ़ाने वाले सैन्य विकल्पों का उल्टा असर हो सकता है और अमेरिकी सेना के लिए एयरपावर के दम पर राष्ट्रपति ट्रंप के तय लक्ष्यों को हासिल करना बेहद ही मुश्किल है. बता दें कि यह खुलासा अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी CNN ने मामले से वाकिफ तीन सूत्रों के हवाले से किया है.