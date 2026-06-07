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Produced by sunil kumar
04:13 | Updated:

Iran US News: ईरान के अरबों डॉलर सऊदी, यूएई और कुवैत को देंगे ट्रंप?

ईरानी अधिकारियों का मानना है कि प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपनी 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति से दूर है.

ईरान अमेरिका युद्धविराम बातचीत में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजताबा खामनेई ने पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की 12 अरब डॉलर की संपत्ति शुरुआती तौर पर अनफ्रीज़ करें, ईरान तभी युद्धविराम पर आगे बढ़ेगा. ईरानी अधिकारियों का मानना है कि प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपनी 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति से दूर है. इसमें अधिकतर पैसा तेल से हुई कमाई, विदेशी

बैंकों में जमा पैसा है, जो अमेरिका ने 2018 में परमाणु समझौता तोड़ने के बाद फ्रीज़ कर दिया था. वहीं, दूसरी तरफ, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ट्रंप इस संपत्ति को अरब मुल्कों को दे सकते हैं. यह पैसा ईरानी हमलों में अरब देशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जा सकता है.

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