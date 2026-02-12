Co-presented by
Iran US News: ईरान की ढाल बनकर खड़ा होगा हिजबुल्लाह, खामनेई ने की ये ‘सीक्रेट’ प्लानिंग!

अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा, जिसमें यमन का हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह, गाज़ा का हमास और सीरिया-इराक के प्रतिरोधी लड़ाके अमेरिका इज़रायल के खिलाफ जंग छेड़ देंगे.

ईरान अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामनेई ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा, जिसमें यमन का हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह, गाज़ा का हमास और सीरिया-इराक के प्रतिरोधी लड़ाके अमेरिका इज़रायल के खिलाफ जंग छेड़ देंगे. इसी बीच, लंदन की एक न्यूज़ एजेंसी ने खुलासा किया है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को फिर से

खड़ा करने के लिए उसे लाखों डॉलर कैश सूटकेस में भेजे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हिजबुल्लाह को अपनी वित्तीय और ऑपरेशनल ताकत खड़ी करने के लिए ईरान ने सीक्रेट तरीके से हिजबुल्लाह की मदद की है. एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के 6 राजनयिक कमर्शियल फ्लाइट्स में हिजबुल्लाह के लिए कैश से भरे सूटकेस लेकर गए ये सूटकेस हिजबुल्लाह को पहुंचाए गए.

