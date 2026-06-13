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Iran US News: खामनेई ने पहले ही किया ‘एटम बम’ का इंतज़ाम, ट्रंप को फंसाया

Produced by sunil kumar
09:01 | Updated:

CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने सुरंगों और खनन वाले पॉइंटों को ध्वास्त करके अपने यूरेनियम भंडार को सील करने की कोशिशों को तेज़ कर दिया है.

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को बचाने के लिए सुरंगों को धंसाना शुरू कर दिया है, जिससे संभावित रूप से इसे अमेरिका को सौंपने की प्रक्रिया और ज्यादा मुश्किल हो सकती. CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने सुरंगों और खनन वाले पॉइंटों को ध्वास्त करके अपने यूरेनियम भंडार को सील करने की कोशिशों को तेज़

कर दिया है. अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक, इस कदम से भविष्य में यूरेनियम के किसी भी तरह के हस्तांतरण या उसको खत्म करने में बहुत बड़ी मुश्किल आएगी और ईरान को ये दावा करने में मदद मिल सकती है कि वो यूरेनियम तक पहुंच ही नहीं सकता है.

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