अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी CNN ने सैटेलाइट से ली गईं तस्वीरों जारी करके एक ऐसा दावा किया है, जो अमेरिका इज़रायल के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है. CNN ने हाल ही में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों जारी करके कहा कि ईरान तालेघान-2 में अपने परमाणु ठिकाने को फिर से खड़ा कर रहा है. यह परमाणु ठिकाना तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित पारचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स

के अंदर है, जिसे तालेघान-2 के नाम से जाना जाता है. दावा है कि यह ईरान का एक संदिग्ध न्यूक्लियर हथियार रिसर्च ठिकाना है, जहां पर ईरान परमाणु हथियार से जुड़ी रिसर्च का काम करता है. CNN का दावा है कि ईरान इस ठिकाने की मरम्मत अमेरिका के साथ हुए उस समझौते के बावजूद कर रहा है, जिसके तहत वो परमाणु कार्यक्रम की यथास्थिति बनाए रखेगा. बता दें कि इन तस्वीरों को वॉशिंगटन के इंस्टिट्यूट फोर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी संस्थान ने लिया है, जो ईरान की परमाणु गतिविधियों की निगरानी करता है. संस्थान ने अतिरिक्त सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके कहा कि इस परमाणु ठिकाने की मरम्मत के लिए यहां पर काफी महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है.