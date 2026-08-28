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Iran US News: तेहरान ‘धीमा गेम’, अब बुरी फंसी अमेरिकी नौसेना?

Produced by sunil kumar
07:00 | Updated:

आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पेंटागन के लिए 67 अरब डॉलर के आपातकालीन फंड की मांग की है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से कितना पैसा नेवी को दिया जाएगा.

ईरान अमेरिका के बीच न्यूज़ एजेंसी दि गार्डियन को मिले दस्तावेज़ों और नौसेना के अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स और डिफेंस एनालिस्ट्स के साथ हुई बातचीत से पता चला है कि ईरान के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप के टकराव ने अमेरिकी सेना को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है. इसकी वजह से अमेरिकी नौसेना को इस टकराव का खर्च उठाने के लिए कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे स्रोतों से पैसे निकालने पड़ रहे

हैं. दि गार्डियन ने पेंटागन के एक मेमो को देखा है, जिसमें सामान्य खातों से पेयरोल का फंड कम पड़ सकता है. क्योंकि, पेंटागन इस फंड को सैन्य ऑपरेशन में डायवर्ट कर रहा है. इस आर्थिक दबाव की वजह की वजह से अमेरिकी हथियार भंडार और सैन्य ढांचों पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना लंबे वक्त से तैनात है. आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पेंटागन के लिए 67 अरब डॉलर के आपातकालीन फंड की मांग की है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से कितना पैसा नेवी को दिया जाएगा.

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