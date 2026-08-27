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Iran US News: ईरान ने मिडिल ईस्ट में साफ किया अमेरिकी इंटेलिजेंस का गढ़?

Produced by sunil kumar
05:31 | Updated:

एनबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हालिया टकराव में ईरान ने अमेरिका के इंटेलिजेंस ठिकानों और हार्डवेयर ढांचों को बहुत भीषण नुकसान पहुंचाया है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एनबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. एनबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हालिया टकराव में ईरान ने अमेरिका के इंटेलिजेंस ठिकानों और हार्डवेयर ढांचों को बहुत भीषण नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर की चपत लगी है. एनबीसी ने यह जानकारी मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से दी है. एनबीसी

की रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में हुए नुकसान की वजह से अमेरिकी कांग्रेस को इनकी मरम्मत के लिए फंड जारी करना पड़ा है. दो सूत्रों ने एनबीसी को यह जानकारी दी है. इनमें से कुछ इंटेलिजेंस ठिकानें और उपकरण जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया था, उन्हें अमेरिकी सेना के साथ साझा किया जाता था. इस नुकसान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए एक अप्रत्याशित खतरा पैदा कर दिया है.

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