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Iran US News: मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिकी फौज के पीछे लगा पुतिन का ‘सीक्रेट’ औजार?

Produced by sunil kumar
06:26 | Updated:

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की इस सीक्रेट इंटेलिजेंस की मदद से ईरान अमेरिकी सेना की पहचान बेहतर तरीके से करने में कामयाब रहा है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी NBC ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ईरान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलांस और सिग्नल इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है, जिसके दम पर ईरान के एय़र डिफेंस सिस्टम की ताकत दोगुनी और उसकी सटीकता और मजबूत हो चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की इस सीक्रेट इंटेलिजेंस की मदद से ईरान अमेरिकी सेना की पहचान बेहतर तरीके से करने

में कामयाब रहा है. इससे अमेरिकी हथियारों के सिस्टम में बाधा डालने में भी ईरानी फौज को मदद मिल रही है. इसको लेकर, NBC ने इस पूरे मामले से वाकिफ अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से कहा कि रूस की सैटेलाइट का डेटा और सिग्नल इंटेलिजेंस ईरान को अतिरिक्त रूप से अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा की ताकत दे रहे हैं, जबकि वो इससे ड्रोन और मिसाइलों की सटीकता को और ज्यादा सुधार रहा है, जो अमेरिकी सेना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है.

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