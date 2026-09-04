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Iran US News: पुतिन ईरान को दे रहे अपना सबसे घातक हथियार?

Produced by sunil kumar
08:02 | Updated:

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे प्रोग्राम को C430L कोड नाम दिया गया है. यह पूरा प्रोजेक्ट 2023 में शुरू किया गया था.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच दि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ईरान की खुफिया तरीके से सुपरसॉनिक क्रूज़ मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका मकसद ईरान को एंटी शिप और ज़मीनी हमले करने वाली सुपरसॉनिक क्रूज़ मिसाइलें बनाने में सपोर्ट करना है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे प्रोग्राम को C430L कोड नाम दिया गया

है. यह पूरा प्रोजेक्ट 2023 में शुरू किया गया था. और इसका बंदोबस्त रूस की सरकारी हथियार एक्सपोर्टर कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने किया था. रूसी कंपनी ने अमेरिका के प्रतिबंध वाली कंपनी एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया के समनव्य से किया था

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