ईरान अमेरिका तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पश्चिम द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव लाया गया था. जो ईरान के खिलाफ था. इस प्रस्ताव के तहत सुरक्षा परिषद में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की मांग की गई थी. लेकिन, रूस और चीन ईरान की ढाल बन गए, और ईरान को इस प्रस्ताव से महफ़ूज़ कर लिया. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद

में यूरोपीय देशों ने रिजॉल्यूशन 2231 का हवाला दिया और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सुरक्षा परिषद में तुरंत चर्चा की जाए. लेकिन, रूस औऱ चीन ने हवाला दिया कि ईरान पर पास किया गया रिजॉल्यूशन 2231 अक्तूबर 2025 में समाप्त हो चुका है. ऐसे में सुरक्षा परिषद ईरान की परमाणु फाइल्स पर चर्चा करने के लिए बाध्य नहीं है. बता दें कि सुरक्षा परिषद में यूरोपीय देशों की गुज़ारिश पर यह बैठक बुलाई गई थी. हालांकि, रूस और चीन ने इस मीटिंग को लेकर पहले ही आपत्ति ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन ये पूरा मामला प्रक्रिया के तहत वोटिंग में गया. इसके पक्ष में 11 वोट पड़े, जबकि 2 वोट, जिसमें रूस और चीन शामिल है, उन्होंने इसके खिलाफ वोट करके वीटो कर दिया. साथ ही, 2 वोट अनुपस्थित रहे.