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Iran US News: ईरानी पायलटों पर कतर का खामनेई के साथ बड़ा खेल?

Produced by sunil kumar
06:26 | Updated:

ईरानी पायलटों को हिरासत में लेने के आरोपों पर कतर के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ा बयान दिया है.

ईरान अमेरिका तनाव के बीच ईरानी मीडिया मीडिया ने दावा किया था कि कतर ने ईरान के तीन पायलटों को बंदी बना रखा है, जो करीब 6 महीने से ईरान की कैद में हैं. ईरान का आरोप है कि मार्च 2026 में ईरान के तीन सुखोई 24 लड़ाकू विमानों को कतर के ऊपर गिराया था. और इसमें सवार तीनों पायलटों को कतर ने अरेस्ट कर लिया था. लेकिन, कतर ने

इसकी सूचना ईरान को नहीं दी और चुपचाप अभी तक इन पायलटों को अपनी कैद में रखा है. लेकिन, कतर ने साफ कहा है कि उसकी कैद में ईरान के कोई भी ईरानी पायलट नहीं हैं. कतर का कहना है कि इन पायलटों ने इस साल की शुरुआत में कतर के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था और उनसे संपर्क करने की कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया था.

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