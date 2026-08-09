ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ईरान के साथ टकराव में अमेरिका की पेट्रियट मिसाइलों का ज़खीरा 1700 से भी नीचे पहुंच गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ टकराव में अमेरिका ने 1500 पेट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, जिनकी भरपाई में कम से कम 2 साल लगेंगे. अमेरिका के भीतर ये मामला इतना गंभीर

हो गया है कि रक्षा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.दरअसल, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को एक मेमो भेजा है, जिसमें उनसे 3 हफ्ते के भीतर नाटकीय रूप से हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान मांगा गया है. इस मेमो से एक बात तो साफ होती है कि अब अमेरिका बुरी तरह हथियारों की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वो डिफेंस कंपनियों पर दबाव बनाकर हथियार प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है.