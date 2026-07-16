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Iran US News: ईरान में हुआ अमेरिका का ये हाल, ट्रंप ने दुनिया से छिपाया?

Produced by sunil kumar
06:21 | Updated:

अमेरिका ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था कि ईरान के साथ टकराव में उसे 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन हाल ही में आंतरिक आंकलन में ये आंकड़ा चार गुना ज्यादा सामने आया है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिका को हुए नुकसान को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से ये बात कबूल की है कि ईरान के साथ टकराव में अमेरिका ने करीब 30 अरब डॉलर खर्च किए हैं. लेकिन, उसके आंतरिक अनुमान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में असल में कितना पैसा खर्च हुआ या नुकसान हुआ. उसमें बहुत बड़ा अंतर सामने आया है . अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एनबीसी ने अपनी

एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी वॉर डिपार्टमेंट ने अपने आंतरिक अनुमान में ये आंकलन किया है कि ईरान के खिलाफ टकराव में अमेरिका को 80 से लेकर 100 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है. हालांकि, इससे पहले पेंटागन ने जो आंकलन किया था, उसमें सिर्फ गोला बारूद, पश्चिम एशिया में ईरान द्वारा बर्बाद किए गए अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पुनः निर्माण में जो पैसा खर्च होगा, वो 30 अरब डॉलर के करीब या उससे ज्यादा बताया गया था.

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